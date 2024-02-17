Это один из первых случаев, когда в настолько глубоком украинском тылу выводятся из строя ж\д пути и непосредственно сам состав

Сегодняшний день омрачил настроение украинского военно-политического руководства не только оставлением города-крепости Авдеевки ВСУ, из которой успел отойти далеко не весь гарнизон, но и внезапным обнаружением ударного кулака российской армии никак не меньшего размера рядом с Работино, но и первым показательным действием автономных групп партизанской направленности, проявивших себя в Винницкой области. Об этом написали в ТГ-канале "Сварщики"





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Источник фото: Российская газета







Как стало известно, в квадрате местного села Серебрия на одном из участков железнодорожной ветки, было заложено мощное СВУ, сработавшее в аккурат момента проезда по рельсам воинского эшелона, где в спешном порядке перевозилось поближе к прифронтовой полосе большое количество тяжелых боеприпасов НАТОвского образца. Но работа пророссийски настроенных граждан, внедренных в местные органы «Укразализници» (аналог РЖД), позволило узнать планы украинских военных логистов и провести заметную акцию.





Источник фото: ТГ-канал "Сварщики"





О мощном взрыве в абсолютно далеком от передовой регионе написали в ТГ-канале «Сварщики», где так же прокомментировали, что, помимо снарядов, в поезде было и неизвестное количество иностранных ракет. Теперь часть воинского и оттого дефицитного имущества, повреждена, а сам участок железной дороги на некоторое время останется полностью не работоспособным.

А в мировой Сети набирают популярность кадры, на которых как утверждается продемонстрирована тяжелая бронетехника ВСУ, выходящая буквально горящей из-под плотной опеки российской стороны в Авдеевке, пылая прямо в движении.