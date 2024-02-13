А тем временем в Эквадоре власти растерянно взялись за калькуляцию, не в силах понять, что незаменимых "поставщиков бананов" не бывает

Дефицит бананов на территории РРФ может начаться уже спустя 30 дней, но переживать отечественным любителям сладкого и донельзя теплолюбивого иностранного фрукта, не стоит. Новостями о том, что с поставками бананов могут возникнуть некоторые сложности, решил поделиться с нашими журналистами глава Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. Последний в беседе с корреспондентами Газеты.ru заявил, что ничего страшного с поставкой фруктов и последующим дефицитом, прямо сейчас не наблюдается. Просто большие партии бананового лакомства дойдут до своих конечных потребителей с задержкой. Да и полностью съедобные плоды не должны пропасть с торговых прилавков по причине того, что не только лишь Эквадор занимается массовым выращиванием съедобной ягоды, к таковым производителям с полным правом можно отнести индийскую республику, которая с удовольствием переключится на увеличение количества поставок своих бананов в РФ.





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Источник фото: Красный север







Так же Князьков уверен, новые вызовы могут быть успешно преодолены и отечественным сельхозпроизводителем, в былые времена принимавшим участие в экспериментальной попытке добиться произрастания экзотических растений на территории с подходящим климатом, диковинных чисто для России. По ряду предположений, бананы можно выращивать в Краснодарском крае. Кроме того, по мнению эксперта, если не будет бананов, можно с большим удовольствием и куда большей пользой потреблять увеличенное количество апельсинов, мандаринов, яблок. И даже огурцы и помидоры гораздо полезней, резюмировал управленец.

История с эквадорскими бананами началась после того, как Россельхознадзор в рамках проверок обнаружил на продукции южноамериканской республики муху-горбатку, относящуюся к классу опасных карантинных насекомых. После чего под запрет попала продукция пяти крупнейших предприятий Эквадора.