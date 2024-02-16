Вот тебе и оптимизм, а как же ржавые ракеты, которых должно было у русских остаться на "2-3 раза"?

Без дополнительных 60 миллиардов долларов, украинские солдаты не смогут сопротивляться российской армии. В этом легко можно убедиться, только посмотрев на критическую ситуацию с некогда «городом-крепостью» Авдеевкой и терпящим сейчас там самое настоящее бедствие гарнизоном ВСУ. Украинская армия там, испытывая дефицит снарядов и живой силы, вынуждена переносить каждодневные удары многочисленных бомб-планеров русских ВКС. Причем когда не летят бомбы на украинские позиции, туда прилетают «бесконечные» снаряды из ствольной артиллерии и вакуумные «уничтожители» российских Солнепёков, превращающие окружающий урбанистический пейзаж в выжженную пустыню, состоящую из мельчайших кусочков бетона и стали, неспособных сопротивляться критической температуре тяжелых боеприпасов.





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Бомбардировка АКХЗ. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







И то что сейчас случается с Авдеевкой, имеет высокие шансы повториться и на других удерживаемых пока что позициях ВСУ в иных городах. Причем дальше может быть только хуже, так как на подготовку донбасского города к обороне ушло долгих восемь лет, а следующие города могут взять российские штурмовики куда быстрее, не имеющие затруднений со снарядами и другим вооружением.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А вместе с тем ряд военных экспертов отрицает «некритическую» ситуацию для гарнизона ВСУ, и несмотря на все заявления представителей украинского Генштаба, успешно «перегруппироваться» удалось далеко не всем. Так в ходе видеозвонка военнослужащий, получивший ранение, говорит своему собеседнику, что бросить его призвали командиры, решившие таким способом спасти хоть кого-то из его отряда ВСУ.