Актуально и оперативно: фанаты корейского флагмана не должны страдать больше и дольше

Свежая линейка телефонов корейского гиганта Samsung, известная как Galaxy S24, дождалась масштабного программного обновления. Последнее, согласно официальным комментариям инженеров фирмы, существенно влияет, в сторону улучшения, на работу оптической системы, сделав работы модулей камеры куда как лучше, чем в первоначальном релизе софтверной начинки.

Самсунг огласил подробный список изменений, затронувший ряд параметров, коснувшихся редакции. И согласно опубликованному списку программных правок, компания улучшила масштабирование, портретный режим, ночную съемку и видеосъемку основной камеры.

реклама





Источник фото: МТС







Что интересно, список нововведений уже успели оценить владельцы бренда, отметившие резко выросшее качество снимков, выделив «невероятную яркость» на фоне контрового света. Помимо этого, на изображении явно заметно, как стали лучше получаться люди, цветы и другие «базовые сценарии» съемки. Всё это было достигнуто благодаря усиленному процессу по оптимизации экспозиции и основательно обновленному алгоритму цветопередачи.

Не остались расстроенными и те, кто жаловался якобы на тусклый экран, телефона ценой явно больше 500 долларов. Последние рассказали, что теперь такая проблема, как излишне темный экран, стремительно ушла в прошлое. А сам дисплей теперь можно отрегулировать посредством классической шкалы «Яркость», даря истинное наслаждение фанатам поиграть с этой долгожданной опцией.