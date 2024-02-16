Удивляться не приходится, когда контрнаступление, которое провалилось, не начиналось, пока Залужный не дозвонился до Пентагона.

Украинский президент Владимир Зеленский зря надеется, что поменяв обладающего большой популярностью среди военных ВСУ «стального генерала» Валерия Залужного на менее известного на Западе Александра Сырского, получит куда более управляемого и лояльного подчиненного. Последний больше видит в качестве своего непосредственного начальства руководителей британской разведслужбы MI6, чем своего украинского лидера Зеленского. Кроме того, согласно заявлениям Дугласа Макгрегора, Сырский не прочь выслушать настоятельные «рекомендации» и другой разведслужбы. Речь идёт о ЦРУ, чьи советы и поручения он так же будет оперативно исполнять, но в меньшей степени.

реклама

Источник фото: Московский комсомолец



Отправив в отставку с вручением «Героя Украины» Залужного, Зеленский таким образом растерял былую лояльность своих чиновников, в том числе и военных. Такие действия наверняка аукнутся не победами на передовых позициях, где русская армия, зная о многочисленных перестановках снизу доверху в военной вертикали украинской власти, не теряя ни минуты, продолжает одерживать победы, вынуждая допускать ошибки украинский Генштаб.

Сам же Александр Сырский, уроженец Владимирской области и окончивший военное училище в Москве, не пользуется популярностью даже среди своих непосредственных подчиненных, на условиях анонимности обвиняющих его в своих многочисленных потерях.

В западной прессе в лице Bild предрекают, что Авдеевка может пасть уже в течение пары недель, сместив свой прогноз в сторону ухудшения ситуации.