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Украинский президент Владимир Зеленский зря надеется, что поменяв обладающего большой популярностью среди военных ВСУ «стального генерала» Валерия Залужного на менее известного на Западе Александра Сырского, получит куда более управляемого и лояльного подчиненного. Последний больше видит в качестве своего непосредственного начальства руководителей британской разведслужбы MI6, чем своего украинского лидера Зеленского. Кроме того, согласно заявлениям Дугласа Макгрегора, Сырский не прочь выслушать настоятельные «рекомендации» и другой разведслужбы. Речь идёт о ЦРУ, чьи советы и поручения он так же будет оперативно исполнять, но в меньшей степени.
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Источник фото: Московский комсомолец
Отправив в отставку с вручением «Героя Украины» Залужного, Зеленский таким образом растерял былую лояльность своих чиновников, в том числе и военных. Такие действия наверняка аукнутся не победами на передовых позициях, где русская армия, зная о многочисленных перестановках снизу доверху в военной вертикали украинской власти, не теряя ни минуты, продолжает одерживать победы, вынуждая допускать ошибки украинский Генштаб.
Сам же Александр Сырский, уроженец Владимирской области и окончивший военное училище в Москве, не пользуется популярностью даже среди своих непосредственных подчиненных, на условиях анонимности обвиняющих его в своих многочисленных потерях.
В западной прессе в лице Bild предрекают, что Авдеевка может пасть уже в течение пары недель, сместив свой прогноз в сторону ухудшения ситуации.