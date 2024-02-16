У текущей Украины слабая переговорная позиция, а дальше будет ещё хуже

Если Украина ещё ожидает ухватить свой шанс на положительный исход потенциальных переговоров с Россией, то не нужно терять драгоценное время, а прямо сейчас попытаться заключить «сделку» с Москвой. Иначе тон разговора со стороны Кремля станет предельно жестким, без малейшего намека «на скидки» и уступки.

Поэтому глупо дожидаться, когда ситуация «в поле», где сражаются российская и украинская армии, сложится оптимистичным образом для последней. Ведь всё что мы сейчас наблюдаем, представляет обратный процесс: Авдеевка стремительно уходит из-под контроля ВСУ, в районе Запорожской области готовится мощное контрнаступление российской армии, а так называемый плацдарм в херсонских Крынках, есть не что иное, как невероятно глупое «перемалывание» важных резервов, состоящих из элитных бригад морской пехоты, вынужденных вместо куда более важной боевой работы на других участках ЛБС, удерживать болотистые участки местных дач, постоянно скрываясь среди развалин в подвалах, ожидая таким образом «победить» тяжелые РСЗО и постоянно падающие бомбы российских ВКС РФ. Правильно ли действует украинское военно-политическое руководство в текущей обстановке, задаётся вполне себе риторическим вопросом эксперт Герхард Манготт в своей публикации для Focus.

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Источник фото: РБК



По словам аналитика, и хотя Киеву не сильно хочется «мириться», промедление никак не влияет в положительном ключе на все последующие шансы исправить ситуацию, ведь вместо выхода «на границы 1991 года», Украина может лишиться в добавок к утраченным, новых больших кусков своей территории. И всё к этому ведёт, сделал свои прогнозы аналитик.