А тем временем в Киеве отрицают критическое положение украинской армии в своем "городе-крепости"

В отечественном ТГ-канале «Военная хроника» появились кадры, где российские бойцы установили российский триколор прямо напротив знаменитой стелы в Авдеевке. Это то самое место, где месяц назад, глава Украины Владимир Зеленский решил сфотографироваться для поднятия упавшего духа своих сограждан.

Аналогичную информацию рассказал и известный военкор Евгений Поддубный, подтвердивший факт появления национального флага России рядом с сооружением.

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Славянская бригада. Источник фото: Телеграм



В северной части Авдеевки, немного западнее местного коксохимического завода, уже реет наш флаг. По словам журналиста это обозначает лишь одно – кольцо над украинскими войсками всё плотнее и меньше, тем самым кратно увеличивая потери среди украинской армии. Но даже приказ об организованном отступлении не снизит высокого темпа потерь среди ВСУ, так как время для отхода стремительно упущено, резюмировал работник военной прессы.

Первыми, кто водрузил российский флаг, были военнослужащие-гвардейцы 114-й бригады ВС РФ. Последние отдельным упоминанием удостоили проект «Судоплатов», оказавшим невероятную поддержку наступлению своими дронами. Кроме того сильно помогли и бойцы спецназа.

И уже со слов коллеги Поддубного Евгения Лисицына, украинские военные получили ультиматум.