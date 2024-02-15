Количество "железа" на единицу времени и квадрат площади оставят не у дел практически любой современный образец морского дрона

Иранские военные моряки будут бороться с безэкипажными катерами при помощи многоствольных орудийных установок. Например, ракетный корабль «Шахид Сулеймани» принадлежности флота Корпуса стражей исламской революции получил многоствольные 20- мм орудия, выпускающие град оружейного свинца с высокой скорострельностью. Причем только лишь решениями в виде классических пушек гений иранского морского инженера не ограничился. Есть на этой платформе и установленные и дистанционно управляемые пулеметы «классического» 7,62-мм пехотного калибра.

По названию самого судна становится понятно, что для более эффективной и качественной работы только лишь простых мелкокалиберных снарядов мало. Поэтому у катамарана есть в наличии и зенитные ракеты и реактивные снаряды класса «земля — морская поверхность», способные «разобраться» с воздушной и морской угрозами.

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И по сообщению эксперта Юрия Лямина, занимающего должность работника Центра анализа стратегий и технологий, в Иране осознают возросшую опасность от так называемых безэкипажных катеров-камикадзе и приготовили целую «линейку» решений для противоборства таким новейшим вызовам, после чего сразу же приступили к оснащению такими средствами актуальные версии своих боевых плавсредств.





Источник фото: tasnimnews.com





В частности скорострельные мелкокалиберные пушки размещены не только лишь в переднем и боков секторах корабля, который кстати на днях осмотрел президент Ирана Эбрахим Раиси, но и скрыты под подвижными панелями в кормовой части судна, расположенными практически у ватерлинии. Такое решение позволило достичь полного покрытия линии потенциальных атак, оставив корабль без мертвых зон.

Кроме того внешняя поверхность судна представляет собой материал с нанесенным слоем, кратно понижающим радиолокационную заметность.

А про сами 20-мм пушки известно, что эффективная дальность ведения огня из них соответствует одному километру со скорострельностью до 6000 выстрелов за 60 секунд, а крупнокалиберные пулеметы «Шахида Сулеймани» рассчитаны на 2500 выстрелов за минуту.