Попытка прорыва 3-штурмовой бригады успеха не имела и вынуждает ожидать генштаб ВСУ полного охвата Авдеевки

Российская армия продолжает освобождать «город-крепость» Авдеевку, на превращение в который официальный Киев потратил много миллиардов бюджетных средств, пригласив множество иностранных военных консультантов, своими советами и опытом помогавшими правильно размещать и сооружать ряд позиционных оборонительных районов в пределах городской агломерации. Но способность российского Генштаба на смелые решения и небывалый огневой накат, в последнее время нивелируют такие решения, превратив их в бесполезные.

На данный момент известно, что никакого общего сопротивления в городских кварталах Авдеевки нет, а всё что есть, так это хаотичные узлы обороны, разделенные умелыми действиями штурмовых колонн россиян, использующих превосходство в количестве техники и жилой силы и умелой координации, имея тотальное доминирование в средствах поражения. В частности продвигаться вперед помогают массированные налёты фронтовой авиации ВКС РФ, в «режиме конвейера» обеспечивая прилёт на украинские позиции тяжелых ФАБов, способных самостоятельно планировать и наводиться с высокой точностью.

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Источник фото:Лента





Но несмотря на всю тяжесть положения украинского гарнизона, Владимир Зеленский и Александр Сырский не спешат отдать тот самый приказ на выход, кратно увеличивая потери среди своих самых опытных и стойких подразделений. А ведь с каждым часом таких боёв шансы на выход из городских руин всё меньше и меньше. И даже переброска дополнительных резервов не спасёт ситуацию. Что сейчас мы воочию наблюдаем.





Источник фото: Военное обозрение





А тем временем в округе укрепрайона «Зенит» горловина котла сократилась до 800 метров, простреливаемая из любого типа вооружений. Выход через такой узкий проход чреват большими потерями.

Прямо сейчас город разрезается на две половины по улицам Сапронова и Индустриальному проспекту. А со стороны Опытного идёт второй рассекающий удар на встречу к половине российской армии, задействованной в штурме. Если всё получится, то усилиями группировки «Опытной» и сил 3-го Армейского корпуса будет организован ещё один котёл.