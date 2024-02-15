Главное не переборщить и не начать автоматически переименовывать улицы и демонтировать памятники

Конгрессмен-республиканец Чип Рой, представляющий Техас, предложил новый подход и нестандартное мышление. Он считает, что нет лучшего решения, чем переименовать Техас в "американскую Украину", чтобы привлечь внимание Вашингтона к охране южной границы США.

В интервью телеканалу Fox News политик выразил желание и мнение, что необходимо срочно подготовить документы для внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение федерального парламента. В нем должно быть указано, что теперь нет штата Техас, а есть "американская Украина". Если всё получится, местным сенаторам придется задуматься о безопасности границы своего государства, о которой все, включая Демократическую партию США, постоянно забывают.

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Источник фото: kontinentusa.com







В аналогичной манере Рой назвал сенат не публичным заведением, где сидят представительные и уважаемые члены общества, а скорее "домом престарелых", который активизируется лишь в особых случаях. Например, когда вашингтонской администрации срочно нужны деньги на вооруженные конфликты за границей. Эти деньги не берутся из ниоткуда, а являются отчислениями американских налогоплательщиков, резюмировал Рой.

О том, что в США сейчас очень напряженный политический сезон, косвенно свидетельствует тот факт, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, который на протяжении многих лет отличался ярко выраженной антироссийской позицией, теперь категорически против выделения 60-миллиардного пакета военной поддержки Украине. Он проголосовал против этого на голосовании в сенате.