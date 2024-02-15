То ли ещё будет, когда Су-34 вместо двух таких бомб будет способен нести уже до 6-ти УФАБов

Российские военные активно используют так называемые планирующие авиабомбы, которые имеют повышенную точность попадания и дальность применения по сравнению со свободнопадающими авиационными боеприпасами. Переоснащение самолетов и самих бомб обновленными модулями значительно усложняет украинскую оборону и наносит значительный ущерб передовым позициям ВСУ. О массированном использовании планирующих модулей, которые вынуждают украинское командование изменить тактику оборонительных действий, в некоторых моментах дезорганизуя свои действия, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Его слова были процитированы французским изданием Le Monde.





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Су-34 с 4-мя УФАБами ФАБ-500М-62. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Согласно источнику публикации, для быстрого достижения своих целей на поле боя, российский Генштаб каким-то «невероятным» образом смог повысить планку ударного воздействия за единицу времени, кратно увеличив количество ударов. К воздушным бомбам, способным к самостоятельному горизонтальному полету для усиления эффекта, добавилась ствольная и реактивная артиллерия, которая не боится вести огонь прямой наводкой по хорошо укрепленным украинским позициям, и тяжелые выстрелы миномётов, буксирующихся на гусеничном ходу (вероятно, речь идет о 240-мм 2С4 "Тюльпан").

Между тем, согласно косвенным данным, для украинского Генштаба с каждым часом боев за Авдеевку уменьшается время относительно "безболезненного" вывода своего гарнизона из "города-крепости". Все объясняется тем, что, оставаясь как можно дольше на своих позициях в городе, ВСУ становятся невольными свидетелями сужения и уплотнения оперативного кольца из группы российских войск, приближающихся метр за метром к передовым аванпостам украинских солдат и офицеров.