Дроны настолько могучие, что даже для сбора сбитых аппаратов создаются специальные эвакуационные команды ВСУ

Получив рекордные инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс, ряд компаний, связанных с производством оборудования, в частности беспилотных аппаратов, значительно увеличили темпы выпуска своей продукции, в том числе расширив модельный ряд по некоторым направлениям.

В своем отчете специальный технологический центр сообщил о резком росте производства БПЛА моделей "Орлан-10" и "Орлан-30". По сравнению с 2021 годом, таких аппаратов стало производиться в несколько раз больше.

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О росте производственных показателей рассказал в интервью отечественным журналистам из ТАСС Роман Иванов, занимающий должность конструктора в организации.





Источник фото: РенТВ







Инженер привел конкретные цифры производства, которые впечатлили корреспондентов. Согласно внутренним документам, выпуск "Орлана-10" увеличился в 3-4 раза, а "Орлан-30" стал выпускаться в невероятных количествах, если судить по 25-кратному приросту по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, в головном офисе было принято решение, что недостаточно просто производить все больше единиц, нужно идти в ногу со временем и работать над расширением модельного ряда, который будет включать как "классические" самолетные разновидности, так и нетипичные для ранних моделей "Орланов" коптеры и варианты компоновок с иными летающими схемами.

Беспилотный комплекс "Орлан" заслужил уважение и в стане противника, будучи весьма грозной боевой машиной, которая успешно наводит на выявленные цели в оперативном порядке, помогая ствольной и реактивной артиллерии, так и взаимодействуя с различными версиями российских ударных БПЛА, таких, как "Ланцет". Именно связка с последним позволяет ВС РФ уничтожать практически все на передовой, о чем ранее сообщил экс-глава директоров Google Эрик Шмидт. По его словам, такой тандем выводил из строя как дорогостоящие самолеты и иностранные РЛС, так и танки с зенитными установками, принадлежащие украинской армии.