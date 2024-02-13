Все процессоры, не поддерживающие технологию POPCNT, попадут в "стоп-лист"

Windows 11 не будет работать на компьютерах с устаревшими процессорами. Казалось бы, в этом сообщении ничего не удивит компьютерных энтузиастов, знающих, что каждый новый операционный продукт от пресловутой Microsoft с выходом новой версии своей ОС, постепенно увеличивает системные требования. Но ведь система не новая, а уже много где используется. Но именно на актуальной версии Виндоуз, новые изменения ограничат возможности работы компьютера, центральный процессор которого не поддерживает инструкцию POPCNT. Как сообщает портал Neowin, опция автоматически активируется, как только крупное обновление будет загружено на жесткий диск. И по словам экспертов сайта, после этого ОС перестанет работать.

Но в публикации новости огорченных пользователей просят «не унывать», так как в импровизированный «стоп-лист» попали чрезвычайно старые аппаратные решения от Intel и AMD, появившиеся на свет только до 2011 года. К таковым относятся прорывные для своего времени Intel Core 2 Duo, продолжающие использоваться некоторыми обывателями.

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Источник фото: neowin





Но есть причина и огорчиться – по сообщению всё того же Neowin, новое ограничение не подлежит обходу. Это с учётом того, что вы решите обновиться. Но если вы решите, что вам дороже работоспособность, чем эфемерные «плюшки» нового обновления, никто не воспрещает вам отключить загрузку очередного обновления 24H2 и вы спокойно продолжите пользоваться своей осью. Известно, что это будет самым крупнейшим обновлением Windows 11 за всё время её существования.

А вот тех, кто ожидал появления Windows 12 не стоит радоваться – в офисе Microsoft решили перенести релиз минимум на второй квартал следующего года. И это по самым оптимистичным прогнозам.