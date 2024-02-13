Для эвакуации старших офицеров ВСУ даже были использованы санитарные вертолёты

ВС РФ нанесли повторные массированные удары по военным целям в Селидово, которые позволили увеличить потери среди украинских военнослужащих, находившихся вблизи и на самом полигоне. О вторичном ударе, с использованием тяжелых ракет и теперь уже установок РСЗО «Торнадо-Г», написали в ТГ-канале «Военный обозреватель». Некоторые данные косвенно свидетельствуют, что достаточный урон получил и ряд старших офицеров, для эвакуации которых обычно используются санитарные воздушные средства в виде специальных версий вертолётов.

По более ранним утренним данным, в момент атаки военных целей на территории военной части находилось около 1,5 тыс. человек. Весь личный состав в последствии должен был отправиться в качестве ударных групп для нанесения упреждающего контрудара в места стыковки российских отрядов, действующих в районе Авдеевки.

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Источник фото: Российские ведомости







По некоторым косвенным данным, часть военнослужащих принадлежали к стратегическому резерву верховного командования Украины, куда входила и третья штурмовая бригада ВСУ, по желанию украинского Генштаба долженствующей стать своеобразным «тараном» в момент деблокирования украинского авдеевского гарнизона. Украинские ТГ-каналы, оппозиционно настроенные к Владимиру Зеленскому, утверждают, что это такие удачные действия не были лишь удачным стечением обстоятельств и прекрасной оперативной работы российских разведчиков, как и местных пророссийски активных активистов. По их утверждению, имел случай запланированной утечки информации со стороны сочувствующих уволенному «стальному генералу» Валерию Залужному, таким образом отомстивших Александру Сырскому, за то, что согласился стать новым главкомом ВСУ.