Скромнее нужно быть в своих желаниях, а в случае чего, можно воспользоваться советом Дмитрия Кулебы и взяться "за лопаты"

Большое желание украинской армии заполучить достаточное количество артиллерийских боеприпасов для своих нужд не может быть в текущей конфигурации удовлетворено промышленными мощностями заводов и фабрик немецкой Rheinmetall. О неспособности одного из крупнейших оружейных немецких гигантов обеспечить нуждающихся очень сильно в снарядах ВСУ рассказал лично руководитель оборонного концерна Армин Паппергер в своей беседе с журналистами немецкого Bild.

По словам главы, аналитические отделы при правлении выполнили скрупулезное экспертное исследование, в ходе которого пришли к выводу, что для снабжения в должной мере полевой украинской армии, последней для достаточного снабжения необходимо 2 млн. снарядов на 12 месяцев. Такая повышенная планка является настоящей горной вершиной, которую не преодолеть альпинисту без каких-либо специальных средств и методов.

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Источник фото: Газета.ру



Кроме этого, топ-менеджер особо отметил, что предыдущая помощь Германии донельзя истощила собственные запасы федерального немецкого правительства, для восполнения которых местным производственникам нужно от 10 до 15 лет. Но Украина может надеяться на светлое будущее, когда германская промышленность сможет освоить темп производства артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год уже к следующему календарному периоду.

Вместе с тем Олаф Шольц прямо заявил, что чем дольше Вашингтон будет тянуть с помощью Украине, тем больше шансов, что восточноевропейская республика лишится своих новых территорий в ходе неравной борьбы с российской армией.