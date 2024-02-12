Но отсутствие времени и слабая обеспеченность боеприпасами делает подобное мероприятие практически безрезультатным, лишь увеличивающим число потерь

С каждым новым днём положение украинского гарнизона в «городе-крепости» Авдеевке становится хуже и хуже. Российские силы выверенными ударами при поддержке штурмовой авиации, сбрасывающей планирующие бомбы повышенной мощности и непрекращающейся наземной канонадой, когда тысячи боеприпасов различного характера посещают позиции ВСУ в населённом пункте, вынуждая украинское командование на чрезвычайные меры, если оно хочет удержать город. Но и на это есть объективный ряд факторов, указывающих, что эти планы так же обречены на неудачу. Хотя прямо сейчас поступает информация, что новый главком ВСУ Сырский может воспользоваться «джокером»: бросить на россиян свою лучшую бригаду, дабы сдвинуть российские позиции назад и попытаться деблокировать часть украинского гарнизона в Авдеевке. Именно такая идея витает в плотном воздухе украинского Генштаба. Но риск огромен и если ничего не получится, то это лишь увеличит и без того великие потери ВСУ в ДНР. О рисках и последствиях таких действий написали в Forbes.





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Источник фото: Лента







По мнению редакции, украинские высшие командиры направляют в ДНР большое количество техники и личного состава, стараясь переломить ситуацию на ЛБС.





Источник фото: ТГ-канал "Аналитика СВО"







Главный акцент в публикации делается на том, что? рискнув защищать город до конца и дать генеральное сражение за Авдеевку, Сырский и его подчиненные могут просто сточить до состояния полного нуля наступательный потенциал одной из самых сильных своих бригад, имея которой третья штурмовая. Причем ситуация сейчас настолько экстремальная, что ряд независимых источников указывают, генералы в Киеве находятся лишь в одном шаге от отдачи приказа, прерывающего отдых своих штурмовиков, находящихся в тылу на восстановлении, с большим желанием направить их в Авдеевку. Но если снабжение бригады не выйдет на уровень лета 2023 года, то без должного наличия боеприпасов, её ждёт фиаско и возможно полное уничтожение.