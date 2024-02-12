У украинского Генштаба два выхода теперь: выводить с южной оконечности города группу, либо кратно увеличить потери путем ввода большого числа резервов

Железная дорога, которая является одной из ключевых «пунктирных» линий украинской обороны в Авдеевке, по мнению военного эксперта немецкой газеты Bild Юлиана Репке, была, вероятно, отрезана ВС России. И если украинский Генштаб в самом ближайшем времени не отправит в контратаку кратно превосходящие силы для возврата потерянной ключевой территории, то юг города, и не успевшие отойти оттуда украинские силы, будут просто «переварены». Подобный анализ у Репке вышел после работы с украинской картой зон контроля города-крепости.





реклама

Источник фото:bbc.com





И как резюмировал иностранный журналист, если к утру 12 февраля вся вышеизложенная информация окажется верной, то в южной части Авдеевского укрепрайона для ВСУ наступит крайне тяжелое время.





Источник фото: Телеграм





А вот комментарии российских военных экспертов указывают и на такие «нюансы», как рассекающие удары ВС РФ, дробящие украинскую оборону в городе на 2 части, точечно нанося удары в зоны с проблемной обороной. Наверху в ВСУ всё это прекрасно видят, как и мрачные перспективы для войск, непосредственно обороняющих Авдеевку. Ведь по итогу, город придется бросить, но и выйти для ряда украинских подразделений из авдеевской ловушки крайне проблематично уже сейчас. «Смежным» решением для наиболее сложных участков украинской обороны, это под покровом темноты попытаться добраться до Авдеевского коксохимического завода, с надеждой, что руководство ВСУ может предпринять попытку местной наступательной операции с целью прорезать коридор с северного направления. Для этого «в полях» могут быть сосредоточены резервы, уже имеющие опыт боев. Но скрытно сделать это явно не получится, а вся потенциальная операция украинского Генштаба по прорыву может кратно увеличить потери ВСУ и не обязательно закончиться удачей.