Сможет ли Дмитрий Кулеба и его воинство отбиться от массового применения такого боеприпаса одними лишь малыми пехотными лопатами, покажет время

Новейшая гибридная система авиационного вооружения 9-А-7759 «Гром-1» была использована на СВО против скопления военной техники, предназначенной для атаки российских позиций, переброшенной поближе к передовой. Как оказалось, это были иностранные образцы вооружения, предоставленные союзными странами НАТО, надеющимися такими поставками хотя бы локально изменить преимущество на поле боя в сторону украинской армии. Но такая попытка не увенчалась успехом, где соответствующие кадры разгрома лично увидел глава оборонного ведомства РФ, просмотрев записи с российского беспилотного разведчика.





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Источник фото: Ракетная техника





О «Громе» известно, что его создали в «Тактическом ракетном вооружении» и отнесли к классу смешанного ракетно-бомбового вооружения. Основными задачами для 9-А-7759 выступают цели, расположение которых на момент нанесения удара статично. К таковым можно отнести стоянки бронетехники или установки РЭБ, ПВО, либо иные укрепрайоны с местами постоянной дислокации оппонента, либо в случае использования в прибрежной полосе – базы подводных лодок или надводного состава.









Как заявлено, разновидностью «УК РБВ» вооружаются Су-34, в скором времени такие бомбо-ракеты получит и перспективный истребитель 5-го поколения Су-57, а совсем скоро и тяжелый ударный дрон «Охотник», где для С-70 разработают свою отдельную бомбу. Аналогичный тип реактивного снаряда будет интегрирован и в БПЛА «Альтиус».









«Гром-1» используется следующим образом: в момент достижения его носителя высоты 12 000 метров, отдаётся команда на запуск, после чего условная ракета способна пролететь около 120 км. Как только боезаряд общей массой 310 кг достигает района потенциальной атаки, для точного позиционирования над которым используется система «ГЛОНАСС». После чего над обширной местностью разбрасываются суббоеприпасы с самоприцеливающиеся БЧ, которые уже самостоятельно и атакуют конкретные цели.