Скоро таких дронов будут тысячи и что будет делать с такой армадой в ВСУ, знает лишь Джо Байден, разговаривающий с покинувшими мир президентами

На Украине во время местного телевизионного эфира украинские специалисты по беспилотной авиации пожаловались, что российская сторона в рамках тестовых полётов использовала новую интегрированную в БПЛА систему, позволяющую действовать русским «птичкам» без оглядки на обширные и сильные поля украинской РЭБ. Как сообщается, один из таких воздушных аппаратов без труда самостоятельно нашёл, определил тип идентифицированной цели и на полной скорости уничтожил объект, оказавшийся катером с элитными украинскими бойцами во время движения его к посёлку Крынки через Днепр.

О новых типах дронов, способных без участия человеческого оператора действовать в сложных условиях постоянных помех, исходящих от иностранных РЭБ, рассказал эксперт по дронам украинской армии Сергей Бескрестнов.

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Источник фото: Techinsider



По словам специалиста, в один из дней сражения за херсонские Крынки, по направлению к дачному посёлку через реку Днепр двигался быстроходный иностранный катер с украинскими десантниками, которые под покровом РЭБ направлялись к берегу. В момент начала движения его обнаружили российские операторы дронов. Но попытки атаковать обычными БПЛА ни к чему не привели, так как судно использовало портативную установку помех, вынуждающую беспилотники выходить из строя. И тогда было принято решение уничтожить украинскую моторную лодку новейшим экспериментальным образцом, способным действовать без оглядки на человеческое управление, задействовав активированный режим «машинного зрения», позволяющего компьютерной программе самостоятельно вести бой. Последняя без сложностей прорвалась через купол украинской РЭБ и мощным взрывом остановила движение речного судна.

Тем временем в РФ разрабатываются и сугубо «сухопутные версии», умеющие разделять украинскую бронетехнику «на Leopard и Bradley».