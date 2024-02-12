Подобный механизм получил успешное апробирование во время боевой работы в Крынках против украинского десанта

Специалисты из РФ создали программную надстройку для боевых и разведывательных БПЛА, благодаря машинному зрению получивших самостоятельную возможность определять тип наземных объектов и классификацию, соотнося обнаруженную цель к какому-то конкретному наименованию. По словам военных программистов, новая система уже «узнает» немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley, в скором будущем сюда добавится и тяжелый танк Abram

О новой прорывной технологии, делающей работу оператора дронов без присутствия оного в непосредственный момент обнаружения, рассказали корреспонденту РИА Новости в компании «Хардберри-Русфактор». В роли спикера выступил топ-менеджер компании Алексей Герман.

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Источник фото: Хабр



Новые возможности программы НАКА позволяют нейросети исследовать расположенные на поверхности земли обнаруженные объекты, идентифицируя замаскированные военные цели. Интегрируется такой модуль в анализатор видео, куда загружается цифровой поток.

Как пояснил гендиректор компании-создателя, в момент пролета над вызывающим подозрение объектом, видео в режиме реального времени передается наземному персоналу, после чего планшет с установленной программой самостоятельно проводит анализ видеопотока и обнаружив искомое, окрашивает найденное в контрастный цвет, подписав, что это было. Например, основной танк Leopard или БМП Marder. Точность определения доходит до 85%.

И по мнению Германа, область применения работы такой нейросети не ограничивается лишь зонами военного конфликта. Такой системе в недалёком будущем вполне по силам принимать самое деятельное участие в поиске домашних животных и потерявшихся людей.

Известно, что подобный механизм уже прошел апробацию в зоне СВО, уничтожив во время переправы в Крынки украинский скоростной катер в момент защиты того очень сильным РЭБ ВСУ.