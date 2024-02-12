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Madarator
Однокурсник Сырского по МВОКУ рассказал, что во время учебы в Москве они прошли серьёзную школу
А на последнем курсе все вместе на отлично промаршировали по Красной площади

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   Один из бывших однокурсников ставшего новым украинским главкомом ВСУ Александра Сырского, в беседе с корреспондентами отечественных «Известий» вспомнил, как в 80-ых годах он вместе с тогда ещё юным будущим генералом и Героем Украины учился в кузнице российских генералов – Московском высшем общевойсковом командном училище. Таким человеком оказался Андрей Валиков, решивший поделиться своими воспоминаниями.

   По словам экс-офицера, в Советском Союзе всегда в профессиях, связанных с воинским искусством, учили основательно, что юношей, увидевших «впервые» ремень со звездой и кирзовые сапоги, что бывалых полковников, заканчивающих академию Генерального штаба, все эти люди получали основательное образование, связанное с военной стезей. Не стал исключением и Сырский, который, как и все учившиеся в МВОКУ курсанты, строгим чеканным шагом прошелся по мостовой Красной площади рядом с мавзолеем Ленина.

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   И по словам Валикова, МВОКУ не зря называют «кузницей будущих генералов», так как все, получившие диплом об окончании заведения, на выходе имеют «довольно серьёзную» подготовку и готовы к самым неожиданным военным вызовам.


Источник фото: Спутник Таджикистан


   Вместе с тем годы, проведенные в Москве и место рождения, обозначенное как Владимирская область, как и крайне суровая манера командования, когда ставший большим украинским генералом Сырский, не считаясь с суровыми потерями, отправляет без устали на штурмы своих солдат и офицеров, сильно не нравится украинскому обществу и тем же военнослужащим, считающего своего нового главкома излишне жестким.

   А тем временем в противовес волне подобной критики украинский Генштаб озвучил свою версию, где назвал потоком спланированной массовой дезинформации данные, где указано, что Сырский сотрудничал с Россией.

#александр сырский #сырский в мвоку #сырский и мвоку
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