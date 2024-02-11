В то же время количество сбитых ударных дронов со стороны ВСУ просело ровно на 1/3

Все прогнозы военных аналитиков и экспертов по малой беспилотной авиации, заявлявших, что российский ОПК сумел наладить в максимальном количестве производство ударных дронов, оказались пророческими. И отстававшая по этому значимому показателю от Украины российская сторона серьёзно превзошла первую, выпуская уже далеко за тысячу БПЛА каждый новый месяц, продолжая наращивать ассортимент и количество производимых «птичек» в кратном количестве. Причем такой рост на себе уже прочувствовали объекты критической инфраструктуры украинской армии и военные цели рядом с передовой или в глубоком тылу, получив значимое увеличение в перерасходе зенитных боеприпасов, что уже затронуло воздушную оборону ВСУ.

Подтверждает информацию, что для украинского Генштаба всё не просто уже прямо сейчас, и журналист с полевым позывным «Wargonzo», рассказавший о сегодняшней ночной атаке БЛА, когда по важным военным целям на Украине ударили сразу 45 знаменитых «Гераней».

реклама

Реактивная версия "Герани". Источник фото: Авиация России







Как указывается в сообщении, в основном беспилотные аппараты с «цветочным названием» подыскивали для себя цели в южных регионах Украины и стольном Киеве. Взрывы прозвучали рядом с Днепром и напрямую в Николаеве, также занялся пожар в Николаевской области, где был обнаружен тщательно замаскированный децентрализованный склад по хранению ГСМ, но всё равно, несмотря на все предполагаемые усилия, важный пункт хранения топлива был разведан и уничтожен.

Известно, что добавляет «работы» украинским операторам зенитных установок и постоянное усовершенствование тактики воздушных налётов и появление на вооружении БПЛА с высокой крейсерской скоростью, получивших вместо бензинового двигателя реактивный.