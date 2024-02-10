В американский бюджет деньги за "ошибочный проект" разумеется никто возвращать и не собирается

История с вертолётом-разведчиком, долженствующим помочь в проведении скрытных действий на передовой, закончилась крайне неудачным способом, когда Пентагон объявил, что все наработки по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft, признаны «ошибочными» и в данный момент идея создания новейшего разведывательного вертолёта с живыми пилотами признана нецелесообразной. Об отказе от FARA решили написать в Defense News.

По мнению отраслевого издания, вся эта история весьма недешево «аукнулась» американскому армейскому руководству, где только по минимуму затраты на проектирование и «бумажные работы» из федерального бюджета, было потрачено около 2 млрд. долларов, а ещё 5 млрд. долларов было затребовано на следующие 5 лет. Журналисты издания заполучили эти цифры, ознакомившись с внутренними документами Пентагона.

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Тот самый "FARA". Источник фото: Forbes



Сам проект получил свою жизнь в 2018 году, когда ряд авиационных генералов поручил инженерам и конструкторам придумать идеи для будущей разведывательной доминации «в воздухе», для чего уже в начале 2024 года ожидалось воплощение самих идей в металле. Свои варианты были готовы предоставить такие гиганты, как Bell и Sikorsky.

Но 8 февраля топ-менеджмент частных компаний был огорошен решением, поступившим в их приемные напрямую от высокопоставленных военных функционеров, заявивших, что в их идеях, именно по пилотируемой винтовой авиации, уже точно не нуждаются в американской армии.

А всё, к чему теперь нужно стремиться в вертолётостроении, так это к выпуску Black Hawks, творческому «переосмыслению» ставшего легендарным тяжелого грузового вертолёта CH-47F Block II Chinook.

Кроме того в руководстве армии США заявили, что лучший разведчик-вертолёт – это вертолёт необитаемый, благо российская СВО доказала, что будущее именно за беспилотной авиацией, с чем и попрощались с многообещающим, но оказавшимся просто практически бессмысленной тратой бюджетных денег проектом FARA.