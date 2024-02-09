Однако украинские чиновники надеются, что Вашингтон найдет способ, как потратить на Киев 60 млрд. долларов.

В Киеве наконец появился «план Б», если в США местные парламентарии продолжат прения по поводу предоставления военной поддержки для украинской армии, и так не придут к общему консенсусу по спонсированию ВСУ своими военными технологиями и остальной амуницией, без которой Украине будет очень тяжело выстоять против современного образца российской армии, закалившейся в боях и получившей рекордное снабжение и финансирование.

О новой смене парадигмы дальнейшего существования украинского государства и перемене в головах высших украинских управленцев, решили подсветить проблему в Bloomberg, имеющем свои источники среди высокопоставленных функционеров Банковой.

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Источник фото: АиФ



По словам редакционной коллегии, в Киеве решили в случае особой опасности увеличить продажу внутренних облигаций, а дальше с высокой степенью достоверности приступить к таким непопулярным мерам, как повышению внутренних налогов, так и уменьшению бюджетных трат.

Такой план потенциальных действий для МВФ будет представлен во время встречи с инспекторами организации на будущей рабочей неделе.

Вместе с тем украинские чиновники продолжают надеяться, что Вашингтон всё-таки найдут способ, как потратить на Киев 60 млрд. долларов.

А вот Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел украинского государства, предлагает не отчаиваться, так как по его слишком позитивному мнению, украинская армия сможет отбиться даже без дефицитных снарядов и западных образцов вооружения. Ведь всё что нужно для обороны от ВС РФ в ВСУ есть – это острые пехотные лопаты.