Гусеничные или колесные наступательные системы способны обеспечить ударный кулак ВС РФ зримым преимуществом и помочь преодолевать наиболее сложные участки в зоне проведения СВО

Ударные дроны и беспилотные разведчики, к которым позже добавились БПЛА, способные минировать местность или наоборот – освобождать поля и дороги от подозрительных объектов с явными признаками СВУ, стали настоящим открытием для обеих сторон, нашедших в некогда чисто гражданском изобретении настоящих боевых помощников, смело вошедших в конкуренцию с классическими типами вооружений или ведения разведки местности, в том числе противоминной, таких как ствольная артиллерия или пехотные группы разминирования наряду с сухопутными разведчиками. Теперь к своим воздушным собратьям добавились и наземные беспилотные аппараты, ряд которых разработал Омский автобронетанковый инженерный институт.

В последнем в инициативном порядке показали две свои разработки, предназначенных для ведения боевых действий, имеющих все признаки робототехнических инструментов. Сейчас оба образца проходят многочисленные испытания на одном из российских столичных полигонов.

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Источник фото: Российские ведомости

Как сообщается, роботы представляют собой гусеничную и колесную модели, управляемые человеком дистанционно. В самых ближайших планах эти роботы для расширения своих возможностей и повышения боевой эффективности, будут оснащены искусственным интеллектом и так называемым машинным зрением, используемым, в том числе и во время мощного РЭБ воздействия оппонента или когда человеческий оператор потерял связь с машиной.

Источник фото: ТГ-канал "Товарищ Огилви"

По последним данным, разработка хотя и призвана «рабочей моделью», но имеются малочисленные вопросы к надёжности связи, поэтому образцы отправятся на тщательную техническую и аппаратную доработку в Военный инновационный техноград. В «Эре» предпримут все усилия для наращивания стабильности беспроводной связи и интегрирования элементов РЭБ прямо в корпус боевых роботов.

Так же в российской армии появились образцы дронов с машинным зрением, которые успешно поражают объекты в момент мощного воздействия РЭБ ВСУ. При этом эффективность таких ударов не снижается даже ночью.