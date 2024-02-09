Как говорится, главкомов на переправах меняют не только лишь все, но удачно это сделать мало кто может

Уход Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армии не способен повлиять на текущий ход российской СВО на Украине. Такую точку зрения высказал Дмитрий Песков, решивший прокомментировать увольнение украинским президентом Владимиром Залужным «стального генерала», как называют Залужного иностранные партнеры Киева якобы за его полководческий гений, проявившийся на первом году российской спецоперации, но куда-то «пропавший», как только в России с достоинством оценили сопротивление ВСУ и начали стремительное перевооружение российской армии на передовые образцы боевой техники и всего сопутствующего, дополнительно учтя ошибки на ранних этапах конфликта, что обернулось для некогда успешного высшего командира ВСУ бессмысленными потерями и почти что околонулевым результатом во время контрнаступления.





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Источник фото: RT





И как резюмировал секретарь российского президента, всё что мы увидим, так это течение спецоперации до достижения целей, о которых, как только они будут достигнуты, сразу же и будет объявлено.

Напомним, что под вечер 8 февраля Валерий Залужный попрощался со своими непосредственными подчиненными, а спустя некоторое время на официальном сайте украинского президента появился тот самый указ, где новым главкомом ВСУ стал уже бывший глава сухопутных сил ВСУ Александр Сырский.