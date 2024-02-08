Они просто отказались служить в штурмовой бригаде "Лють", согласившись отправиться на передовую только в составе своей боевой группы. Теперь их всех уволят и все равно отправят в ВСУ

Полк полицейского спецназа из Днепропетровской области, высокоподготовленные бойцы которого отказались отправиться в штурмовые подразделения на передовой, будет в полном составе расформирован. А все «освобожденные» от службы военнослужащие всё равно попадут поближе к русским окопам после своего увольнения. О новом развитии истории в резонансном вопросе решили рассказать журналисты издания РБК-Украина. О пертурбации одного из самых подготовленных отрядов украинского спецназа полиции так же высказался замглавы национальной полиции Александр Фацевич.





реклама

Источник фото: ТВ Центр







Для тех кто только что присоединился, расскажем предысторию. Четыре дня назад на просторах украинского сегмента мировой Сети было загружено видео, где украинские военнослужащие элитного полицейского спецназа с возмущением и на повышенных тонах разговаривают со своим начальством, недовольные своим переводом, «не требующим личного согласия», в штурмовые подразделения бригады «Лють». В качестве альтернативы они хотели бы отправиться на ЛБС в составе своего подразделения.

На что их непосредственный начальник Фацевич, не имеющий профильного полицейского образования, получивший старт в карьере в силовых органах после участия в Майдане на стороне протестующих, провел «разъяснительную беседу», в которой кратко объяснил, что все «несогласные» будут сняты со службы и отправлены в незамедлительную отставку, после чего их мгновенно призовут в украинскую армию и отправят туда, куда надо начальству, а не туда, куда хотят возмутители спокойствия. А весь полк после похожего на бунт собрания, будет полностью расформирован.

Некоторые украинские СМИ указали, что этот полк состоял в массе своей из бывших «беркутовцев», которые после переаттестации остались служить новым украинским властям.