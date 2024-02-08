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Инфляция и экономический спад привели в ФРГ к массовому закрытию предприятий розничной торговли
Дорогой газ, а следовательно увеличение стоимости единицы продукции, подорожание которой привело к снижению конкуренции, делают германское "экономическое чудо" вчерашним днём, подспудно разоряя мелкий бизнес

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   Последствия недальновидной экономической, последовавшей за плохой политической прозорливостью кабинета правительства действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца, вынуждает повесить табличку «арендные площади свободны» прядка 5000 магазинов. Так Германия отвечает на инфляцию и экономический спад. Как заявил директор ассоциации розничной торговли Штефан Гент, основной целью посещения центральной части практически любого города в Германии немецкими гражданами является их желание пройтись по магазинам. И если такой феномен исчезает из благополучной до некоторой поры средней немецкой жизни, то торговля страдает первой.


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Источник фото: 34travel.me


   И как только это происходит, следует закономерный спад, распространяющийся по закону водоворота, вовлекая в свое негативное течение всё новые и новые элементы. И как только такой переход пересекает некую водораздельную черту, налогов в городскую казну поступает всё меньше, что влияет уже на благосостояние некоторых категорий немецких граждан.

   И если меры не принять немедленно, то мягкий экономический коллапс «мелких лавочников» не за горами, заявил Гент. И как очень неприятный документальный факт, управляющий директор рассказал, за последние четыре года закрылись как минимум 45 тыс. торговых точек, что как-никак свидетельствует об общей удручающей ситуации, смена которой на положительную динамику, совершенно не прослеживается, резюмировал Гент.

    Тем временем Олаф Шольц, словно ему нет никакого дела до внутренней политики своего же государства, как и в частности бед мелких частников, в том числе и страдающих фермеров, заявил, что его страна удвоит военную помощь Украине в 2024 году. Тогда как изначально планировалось закупить оружия для снабжения украинской армии на 4 млрд. евро, но как «флагман Европы», Шольц взял обязательство на увеличение поддержки в этом году, доведя выделяемую сумму до 7 млрд..

#мелкий бизнес разоряется в германии #экономическая ситуация в германии #экономическая ситуация в германии в 2024 году
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