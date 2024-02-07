Новинка будет испытана и в скорейшем времени интегрирована в передовую версию отечественного ЗРПК "Панцирь-СМ"

Линейка российских зенитных ракет так называемого малого радиуса действия, предназначенного для защиты наземных сил от ударного воздействия самых распространенных типов вооружения в зоне конфликта высокой эффективности, таких как тяжелые 155-мм артиллерийские снаряды или 122-мм снаряды реактивной артиллерии РСЗО, вкупе с атаками различных беспилотных летательных аппаратов, в ближайшее время расширится за счет появления компактной зенитной ракеты малой дальности под названием «19Я6». И по сообщению ТГ-канала «Русское оружие», имеющего тесные связи в отечественном ОПК, проходит финальную стадию испытаний, после которых в составе ЗРПК «Панцирь-СМ» будет отправлена на передовую.





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Источник фото: Российский вестник







Причем по плечу реактивному управляемому снаряду сбить и обычные ракеты малой и средней дальности. Для наведения на воздушную цель в высокоточном зенитном боеприпасе используется радиоканал в сантиметровом диапазоне, где избежать глушения сигнала или его «замусоривания» помехонаводящими модулями передовых западных ракет, поможет аппарат кодирования лазерного ответчика, дозволяющий оставаться на связи в режиме сложной помеховой обстановки.





Панцирь "СМ-СВ". Источник фото: Anna news







Согласно предварительным данным, скорость ЗУР 19Я6 составит до 900 м\с, а предельная эффективная дальность составляет внушительные 10 000 метров, достаточные для перехвата даже ракет средней дальности действия.

Причем сверхмалая ракета по экономическим соображениям куда приоритетнее, чем её предшественница, стоящая куда больше. И из-за своих размеров занимающая сразу два слота, в которых теперь будут размещены новые образцы зенитного вооружения.

Именно огневое воздействие «Панцирей» способствовало самому скорейшему развенчанию мифа о якобы невероятном ударном могуществе турецкого БПЛА «Bayraktar», в массе своей из-за превосходных тактико-технических характеристик отечественного ЗРПК, оказавшемуся не у дел на передовой рядом с российскими окопами. Так как для российских сил ПВО тихоходный ударный аппарат представляет собой одну из самых легких, и поэтому лакомых целей. После десятка сбитых ы легком бою турецких «Байракторов», единственным местом, где они стали чувствовать себя в относительной безопасности, стал глубокий украинский тыл.