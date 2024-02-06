Что всё это время будет делать украинская оборона, вот уже 2 месяц находящаяся в ситуации ноль долларов от американского правительства, ответ риторический

Пока на Украине прямо сейчас ВСУ страдают дефицитом тяжелых 155-мм боеприпасов и вынуждены делать большие паузы в обстреле российских позиций, тем самым давая неиллюзорный шанс на захват новых территорий со стороны ВС РФ, в США решили обрадовать своего европейского партнера, пообещав планомерный рост производства снарядов, часть из которых достанется украинской армии.

Так находящийся в должности руководителя отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что второй месяц будущей осени позволит американскому ВПК выйти на уровень двукратного увеличения производства снарядов, обогнав прошлогодние показатели.

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Так же военный чиновник проинформировал общественность, что на текущий день в ВСУ поставляется значительная доля мин и снарядов менее 155-мм, поэтому увеличение их производства не предусмотрено.

Согласно информации от портала Defense One, Пентагон производил 14 тыс. 155-мм снарядов в месяц до начала российской спецоперации, в начале осени 2023 года это число достигло 28 тыс. единиц, а в середине весны 2024-го такое число будет равняться 37 тыс.. И уже спустя полгода позволит нарастить объемы производства до 60 тыс. штук. Причем это не окончательные максимальные объемы. По планам правительства США в октябре 2025 года увеличение и модернизация производственных линий позволит за один календарный месяц выпускать уже около 100 тыс. снарядов самого крупного калибра.

Для возросших аппетитов американского ВПК в Техасе приступили к строительству нового завода по производству снарядов.