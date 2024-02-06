Из-за границы виднее, когда не надо ехать под условное Работино в окоп "держать оборону"

Чем больше украинское государство в лице Верховной рады и заседающих в ней депутатов тянет с принятием такого важного закона, как закона о мобилизации, тем выше риск победы российской армии на поле боя над обессиленными группами украинской армии, в надежде смотрящей в мирный тыл в ожиданиях обещанной демобилизации. О затягивании и всяческих проволочках в принятии одного из самых будоражащих законов в истории украинского государства решил рассказать Юлиан Репке в одной из западных соцсетей.

По мнению немецкого журналиста, он понимает, что «легко говорить», когда он не находится под условным Работино на юге Запорожской области или не в осаждаемой ударным кулаком российской армии в донецкой Авдеевке. Но как можно понимать иначе, что проволочки, чинимые рядом депутатов Верховной рады, на самом деле только отдаляют победу Украины над Россией, ведь без большого количества солдат, как думает Репке, Украина не способна показать войсковое искусство и хоть чего-то добиться на передовой.

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Источник фото: ura.ru



Репке удивлен тем фактом, что даже спустя шесть недель с момента появления на горизонте украинского общества крайне неоднозначного закона о мобилизации, украинские власти только и делают, что лишь «судачат», но не показывают реальных действий в изменении законодательной сферы.

Вместе с тем Репке либо притворяется, либо сознательно не понимает, что так называемый закон о мобилизации кроме прямого нарушения ряда положений украинской Конституции, покушается на нарушение базовых прав человека, что является тягчайшим нарушением общемировой практики. Ведь по мнению Зеленского и его ближайших сотрудников, именно Украина одно из самых демократичных государств в мире.