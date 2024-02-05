Дареному коню в зубы не смотрят, даже если это большой синий ржавый БТР

Болгарские БТР-60ПБ, долгое время простоявшие в неотапливаемых боксах без всякого соблюдения условий хранения, а то и под открытым небом, скоро будут переданы украинской армии. В одной из соцсетей появились кадры погрузки на тралы злополучных машин, получивших сомнительную славу в российском телеграм-сегменте.





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БТР-60ПБ-МД1. Источник фото: Википедия







О данной модификации известно, что её производили в ушедшем с исторической сцены Советском Союзе в начале 60-70-ых годов, после чего некоторое количество таких бронемашин передали членам-государствам Варшавского договора. В Болгарии такие бронемашины долгое время стояли на вооружении местных военных и полиции. Последняя и стала «донором» для украинской армии, передав машины, выкрашенные в синий цвет.





Источник фото: ТГ-канал "bmpd"





По фотографиям можно смело судить, что если какие-то из экземпляров и на ходу, то текущее техническое состояние с высокой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент. Кроме того бронирование не представляет собой сколько-нибудь серьёзной защиты не то что бы от современных мин, а вообще от любых мин, имея днище толщиной всего 5-мм.





Источник фото: ТГ-канал "bmpd"





После передачи СССР в Болгарии БТР-60 получили пакет модернизации, включающие в себя установку нового дизельного двигателя и различных прицельных приспособлений вкупе с обновленными радиостанциями, но для Украины было не жалко отдать лишь вышедшие из рабочего состояния образцы, что и можно видеть по фото.

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Так как Болгария является одной из самых беднейших стран-участник Евросоюза, то за доставку бронетехники сомнительного состояния согласилась оплатить неизвестная страна-участница встречи на базе Рамштайн.