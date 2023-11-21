Когда дефицит бронетехники, рад и таким вот "музейным" экспонатам

Резкий дефицит современной бронетехники на передовой и оскудение некогда полноводной реки помощи иностранных союзников Киева, вынуждает украинских военных выступать в роли реаниматоров образцов, в лучшем случае находящихся в статусе музейных экспонатов, а в худшем — ржавеющего хлама на свалках металлолома, подлежащих утилизации. Именно такому "рестайлингу" подвергся образец советской инженерной мысли, придуманный в далеких 50-х годах прошлого века, когда местами прохудившийся остов БТР-60 нашли на складе металлолома в одной из неназванных украинских областей. Так свою вторую жизнь начал бронированный образец, пришедший на смену БТР-152 в Советской армии. Причем за давностью лет, защита ожившего "музейного образца" оставляет желать лучшего — максимальный уровень бронирования равен всего лишь 9-мм в лобовой проекции, а борта защищены смехотворными по сегодняшним меркам 7-ю миллиметрами. Для того чтобы продлить хоть как-то фронтовую жизнь такого рукотворного варианта, по примеру болгарского БТР-60ПБ MD3, на откопанный на свалке корпус БТР, навесили дополнительные листы брони.





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Источник фото: smotra.ru







Из-за крайней неинформированности видео, сложно судить какое орудие выступило в роли основного, но весьма вероятно за образец могли взять американский тяжелый 12,7-мм пулемет М2 Browning.

Третьим важным апгрейдом можно считать установленные дизельные двигатели вместо оригинальных бензиновых.

И судя по свежей краске и прекрасному внешнему виду, "за ленточкой" украинская версия "тачку на прокачку" ещё не была.





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