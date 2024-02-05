Множественные прилеты даже долговременную оборону превращают в кучу строительного щебня

Угледар является ещё одним «городом-крепостью» ВСУ на Донбассе. Но несмотря на этот статус модернизированные российские бомбы ФАБ-500 имеют собственное мнение, заявленное как «ландшафтная перепланировка городской среды». Так кадры прилётов бомб-планеров по местам укрытия украинских военнослужащих появились в мировой Сети. Мощные разрывы стали прологом к тому самому процессу перепланировки, когда ударная часть российских авиационных боеприпасов, оснащенная модулями УМПК, совершает предельно точный прилёт по заранее введенным координатам в блок управления полётом.





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Источник фото: Военное обозрение





По словам западного журналиста Юлиана Репке, массовое использование планирующих бомб стало масштабным страданием для украинской армии, ведь обычные свободнопадающие бомбы теперь способны пролетать до 70 километров, тем самым обеспечивая свое применение вдали от линий украинского ПВО.





Источник фото: Военное обозрение





Сброс ФАБ с УМПК обычно выполняют фронтовые бомбардировщики Су-34, способные в последней своей модификации нести до 4-х таких бомб одновременно.









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По известной информации сброс управляемых бомб пришелся на места расположения 72-й Мбр и 1-й президентской бригады ВСУ. Кроме того приоритетным объектом для атаки являлся центр управления украинскими дронами, замаскированный в черте донбасского города.