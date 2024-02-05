Правда успеют ли Вашингтон и Киев "механизировать" украинскую армию для этого, вот в чем вопрос

Бессмысленность и высокие потери, вот что ждёт украинскую армию, если она попытается достичь успеха летом и пойти вперед на российские позиции. Ожидание приказа из Киева о старте очередного наступления внушает в души украинских солдат лишь только чувство страха и безысходности. О низком моральном состоянии военнослужащих ВСУ в своей последней публикации рассказал германский эксперт Юлиан Репке.

По словам иностранного журналиста, несмотря на высокие наступательные амбиции Владимира Зеленского и его офисных сотрудников, объективная реальность на передовой в корне отличается от того, что могут представить в своих смелых фантазиях украинские чиновники, практически никто и нигде не служившие.

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Источник фото: Телеграм







Ситуация на передовой указывает разбирающимся в военном деле лишь то, что ВСУ не смогут добиться успеха на поле боя и вернуть отданные земли – российская армия не сломлена и не проповедует политику пассивной обороны, шаг за шагом давя на всех участках ЛБС, добиваясь от украинской обороны уступок, вынужденной из последних сил отбиваться от превосходящей её российской армии.

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Украинское контрнаступление 2023 года началось в первом летнем месяце в больших надеждах проткнуть российскую оборону и пробиться к побережью Крыма. Но все устремления украинского Генштаба и лично Владимир Зеленского споткнулись об многоуровневую эшелонированную оборону с не уступающим по силе оппонентом в лице армии РФ.