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Бессмысленность и высокие потери, вот что ждёт украинскую армию, если она попытается достичь успеха летом и пойти вперед на российские позиции. Ожидание приказа из Киева о старте очередного наступления внушает в души украинских солдат лишь только чувство страха и безысходности. О низком моральном состоянии военнослужащих ВСУ в своей последней публикации рассказал германский эксперт Юлиан Репке.
По словам иностранного журналиста, несмотря на высокие наступательные амбиции Владимира Зеленского и его офисных сотрудников, объективная реальность на передовой в корне отличается от того, что могут представить в своих смелых фантазиях украинские чиновники, практически никто и нигде не служившие.
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Источник фото: Телеграм
Ситуация на передовой указывает разбирающимся в военном деле лишь то, что ВСУ не смогут добиться успеха на поле боя и вернуть отданные земли – российская армия не сломлена и не проповедует политику пассивной обороны, шаг за шагом давя на всех участках ЛБС, добиваясь от украинской обороны уступок, вынужденной из последних сил отбиваться от превосходящей её российской армии.
Украинское контрнаступление 2023 года началось в первом летнем месяце в больших надеждах проткнуть российскую оборону и пробиться к побережью Крыма. Но все устремления украинского Генштаба и лично Владимир Зеленского споткнулись об многоуровневую эшелонированную оборону с не уступающим по силе оппонентом в лице армии РФ.