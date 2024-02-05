Тема "прозрачности" американской границы для мигрантов стала предвыборным коньком Трампа и республиканцев

Если Дональд Трамп победит, то американская граница превратится в самую длинную крепостную стену от толп мигрантов, а последние, в большинстве своём отправятся в родные места, сообщил потенциальный кандидат за кресло в Белом доме. О своих ближайших планах, если победа достанется именно ему, виновник беседы рассказал на испытывающем определенные симпатии к республиканцам, американском телеканале Fox News.

По словам Трампа, закрытие государственной границы – это первейшая мера по защите США от нашествия нелегальных мигрантов. Вторым «обязательным» действием служит массовая депортация таких иностранных граждан. По мнению бывшего президента, такая политика позволит ему добиться голосов избирателей в штатах, где практически всегда были популярны демократы: Нью-Мексико, Нью-Джерси, Миннесота и Вирджиния.

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Источник фото: РБК







Трамп считает, что такой кардинальный подход вызовет симпатию к нему даже у таких штатов, где слово республиканец вызывает жесткое отчуждение, заверил политик.

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Что интересно, самый популярный экс-ведущий Fox News Такер Карлсон находится сейчас с необъявленным визитом в российской столице, где он уже посетил балет «Спартак».