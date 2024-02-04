Американский журналист известен своим собственным мнением и ярым неприятием политики Джо Байдена

Такер Карлсон, в настоящее время являющийся одним из самых известных и популярных представителей современной американской журналистики, был опознан в здании Большого театра в Москве. Таким образом можно говорить о появлении известнейшего работника прессы в России. Кадры со знаменитостью мгновенно распространились со скоростью реактивного истребителя по российским соцсетям, а затем набрали популярность и в остальных странах, где пользователей одновременно озадачила и вызвала серьёзный интерес причина поездки в далёкую Москву.

По уточненным данным, американца заинтересовал балет «Спартак», идущий сейчас на сцене Большого. И уже по информации от ТГ-канала «Mash», бывший ведущий Fox News уже трое суток пребывает в первопрестольной. Первоначально американский журналист обнаружил себя в Стамбуле три дня назад, когда ожидал своей посадки на московский рейс.

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Источник фото: Mash

Правда, вылететь по точному расписанию не удалось – по неизвестным причинам вылет был перенесен на 120 минут, и по состоянию 1 февраля на 16:10 московского времени самолет с гостем прибыл во Внуково.

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Зачем и с какой целью экс-ведущий и очень популярный человек за пределами Америки посетил Россию, доподлинно неизвестно, вряд ли лишь на балет «Спартак». По одному из предположений, пока что не получившего официального подтверждения, Такер хочет взять интервью у одного из кандидатов на пост президента России. И согласно некоторым данным это может быть Владимир Путин.