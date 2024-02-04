Теплые информационные ванны практически всегда заканчиваются колючей и ледяной водой

Плохие новости точно не для украинского руководства, «плавающего» в теплой информационной ванной из-за действия украинских генералов, старающихся держать при себе истинное положение дел на передовой украино-российского конфликта. Всё из-за того, что плохие новости у официального Киева вызовут раздражение и возможно сильную ярость, поэтому гражданским высокопоставленным функционерам лучше держаться подальше от истинной картины происходящего на ЛБС, но за такое очень скоро придется заплатить всё Украине, уверен главный редактор и одновременно журналист Юрий Бутусов.





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По словам экс-советника министра обороны Украины, ложь на самом верху, когда генералы в своих докладах сознательно умалчивают о территориальных потерях и не хотят докладывать об истинных угрозах и скорых отступлениях, ничего, кроме вреда, не несут. Самоуспокоение и способность высшего руководства находиться в приподнятом состоянии не позволит в среднесрочной перспективе показывать достойные результаты на поле боя, а если говорить о более дальних сроках и задачах в них прописанных, всё это ведет страну к тяжким испытаниям, с которыми не все смогут справиться, резюмировал украинский волонтёр.

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Но не только отсутствием критической информации всё плохо на Украине. По мнению Бутусова передовые группы украинской армии остро нуждаются в снарядах, а плохая подготовка свежего пополнения, ещё вчера бывшего обыкновенными строителями и водителями на гражданке, снижает обороноспособность ВСУ. Как с такими силами и возможностями сдерживать российское наступление в Авдеевке, Бутусов не понимает.