Официальные представители украинского Генштаба и журналист и главный редактор украинского онлайн-издания, известный волонтёр Юрий Бутусов, не сходятся в своих оценках происходящего в Авдеевке. По версии первых в пригороде Донецка украинская оборона «крепка и стойка», а по версии «военного аналитика», в Авдеевке у ВСУ наметился целый ряд тяжелых вопросов, на решение которых нет времени и сил. И если украинское командование не придумает своевременного решения, то придётся прибегнуть к «непопулярным шагам», заявил Бутусов.

Киевского журналиста очень беспокоит обстановка на южном фланге украинской обороны, где ударный кулак ВС России просто взял и прорвал оборону ВСУ.

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Источник фото: news.ru





На 15:00 по Московскому времени известно о существенном продвижении в жилых массивах в квадрате рядом с базой «Царская охота». Именно здесь протекают яростные уличные схватки. Осложняет обстановку для украинского Генштаба продавливание украинской обороны и на севере, где российские штурмовики не только пробили брешь в украинской обороне, но и стремительно закрепляются в городской застройке.

По мнению Бутусова, в ситуации виноваты объективные причины: из-за проволочек с голосованием в американском Конгрессе, у Украины не хватает снарядов. Но и не в дефиците боеприпасов только лишь дело: за два года СВО у украинской армии нет подготовленного и мотивированного резерва – самые опытные и мотивированные части выбиты во время неудачного контрнаступления на Запорожском направлении, а свежие мобилизованные не имеют достаточного опыта для тактики активной обороны.

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Вместе с тем удержать даже в городской среде пункты обороны для ВСУ достаточно сложно из-за «площадных» сбросов фронтовой российской авиацией планирующих бомб, своим огневым могуществом, «перемалывающих» даже железобетонные бункеры, укрепляемые на протяжении долгих восьми лет ещё до начала СВО.