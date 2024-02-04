Сейчас бывший руководитель народного ополчения Донбасса находится в колонии

У Игоря Стрелкова есть два варианта, как очутиться на свободе: заполучить выход на волю по условно-досрочному освобождению или как доброволец, выбрать «опцию» послужить горячо любимой Родине на передовой российской спецоперации на Украине. Такие варианты дальнейшей судьбы для осужденного за призывы к экстремизму Игоря Стрелкова рассказал его собственный адвокат Александр Молохов. Поэтому стоит немного подождать и услышать окончательный ответ Игоря Ивановича, заявил юрист.





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Источник фото: Интерфакс





О последнем известно, что Игорь Гиркин получил судебный приговор в виде четырех лет колонии за дело о призывах к экстремизму. Причем государственный обвинитель просил для бывшего военного офицера в чине полковника 4 года и 11 месяцев.

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Игорь Стрелков был командующим ополчением ДНР 10 лет назад, когда в ДНР с мая по август 2014 года возглавлял сопротивление Донецкой Народной Республики против принудительной украинизации русскоязычного населения Донбасса. В этот момент он находился на должности министра обороны Донецкой республики. После своего отъезда из Донбасса был общественником и возглавлял движение «Новороссия».