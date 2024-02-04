Чего-чего, а самые лучшие самолёты в России делать ещё не разучились: 2600 км/час не каждый самолёт сможет показать

Лишь малый промежуток времени отделяет российскую боевую авиацию от получения истребителя пятого поколения Су-57 с улучшенными характеристиками. Под серьёзными обновлениями подразумевается полностью новый двигатель. И по мнению специализированного издания Military Watch Magazine, не будет в мире быстрее истребителя, чем сверхзвуковой «Пятьдесят седьмой».

В американском журнале сделали акцент, что многие из образцов вооружений, создаваемых россиянами, покрыты плотным туманом тайны, не стал исключением и Су-57, в том числе и часть его архиважных модулей, таких как силовая установка. Но по высокой вероятности, возможности новейшего двигателя позволят самолёту без использования так называемого режима форсажа показывать скорости, превышающие 2 Махов. И единственным конкурентом, способным на такое, как ни странно, является другой боевой самолёт россиян – тактический перехватчик МиГ-31. Но и тут ввиду несовершенства конструкции в сравнении с самолётом 5-го поколения, коим является Су-57, «Тридцать первый» не способен показать такую же скорость без подключения форсажных камер.

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Источник фото: Репортер





Переход на так называемый двигатель второго этапа даст российскому истребителю возможность оперативнее отвечать на угрозы и выполнять патрулирующий облет местности быстрее, не жертвуя предельной дальностью полета. А вот активирование режима форсажа увеличивает расход топлива куда быстрее, чем обычный режим полета, что ограничивает использование самолёта в его максимальном радиусе.





МиГ-31. Источник фото: Лента







На текущий момент, во всем мире использовать двигатель в «бесфорсажном режиме» и развивать сверхзвуковую скорость демонстрирует только китайский J-20. А вот известный и самый популярный истребитель 5-го поколения американский F-35, летать на сверхзвуке без форсажа не умеет, напомнили в MWM.





J-20. Источник фото: Военное обозрение







И помимо высоких скоростей, большим достоинством двигателя второго этапа Су-57 однозначно является геометрическая конфигурация сопла, благодаря своей форме позволяющая надеяться на низкую радиолокационную заметность всей летной конфигурации в целом.

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И при сравнении с двигателем прямого конкурента заокеанского F-35 в лице силовой установки F119, российский аналог менее требователен в постполетном обслуживании и показывает лучшую маневренность на низких скоростях. Причем «тип 30» позволит обогнать по максимальной дальности полета американский F-35 на целых 210%, резюмировали все достоинства нового двигателя в журналистской публикации.