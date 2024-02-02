Конфликты и противоречия очень выгодны оборонной промышленности Вашингтона

Индийское правительство добилось от американского Госдепа одобрения последним сделки с официальным Дели на покупку различного оборонного оборудования и вооружений на $3,9 млрд. В этот список вошли беспилотники MQ-9B Sky Guardian Aircraft, бомбы с управляемым полетом GBU-39B, ракеты AGM-114R Hellfire и иные неназванные технологии. О крупном межправительственном контракте рассказал Defense News.

Сам договор был заключен ещё год назад, когда встретились текущий глава Белого дома Джо Байден и действующий индийский премьер-министр Нарендра Моди. Теперь в рамках обычного для такого случая протокола необходимо дождаться одобрения сделки Конгрессом, после чего вступит в законную силу.

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И по словам официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, последние 10 лет стали новой вехой в отношениях между Вашингтоном и Дели, когда обе страны стали связывать углубленные отношения в рамках военного, технологического и общего стратегического взаимодействия.

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Вместе с тем Индия известна своей любовью к покупке ряда вооружений сразу нескольких поставщиков, не отдавая себе предпочтений в выборе оружия какой-то одной страны, тем самым выбирая стратегию диверсификации поставок на случай непредвиденных обстоятельств со стороны продавца.