Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Госдеп разрешил приобрести Индии американское оружие на $4 млрд
Конфликты и противоречия очень выгодны оборонной промышленности Вашингтона

реклама

   Индийское правительство добилось от американского Госдепа одобрения последним сделки с официальным Дели на покупку различного оборонного оборудования и вооружений на $3,9 млрд. В этот список вошли беспилотники MQ-9B Sky Guardian Aircraft, бомбы с управляемым полетом GBU-39B, ракеты AGM-114R Hellfire и иные неназванные технологии. О крупном межправительственном контракте рассказал Defense News. 

   Сам договор был заключен ещё год назад, когда встретились текущий глава Белого дома Джо Байден и действующий индийский премьер-министр Нарендра Моди. Теперь в рамках обычного для такого случая протокола необходимо дождаться одобрения сделки Конгрессом, после чего вступит в законную силу.

реклама


Источник фото: Google


   И по словам официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, последние 10 лет стали новой вехой в отношениях между Вашингтоном и Дели, когда обе страны стали связывать углубленные отношения в рамках военного, технологического и общего стратегического взаимодействия.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Вместе с тем Индия известна своей любовью к покупке ряда вооружений сразу нескольких поставщиков, не отдавая себе предпочтений в выборе оружия какой-то одной страны, тем самым выбирая стратегию диверсификации поставок на случай непредвиденных обстоятельств со стороны продавца.

#госдеп #сша и индия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Госдеп США принял решение продать Израилю боеприпасы на $107 млн. без разрешения конгресса
Госдеп: США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, но может уже не так, как раньше
Госдеп: Путин не пойдёт на мир в Украине, пока не узнает результаты выборов президента США 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
11
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
3
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
6
Американские силы вновь ударили по территории Йемена
+
"Росатом" отрабатывает производство изотопа азот-15 для применения в ядерных реакторах будущего
2
В спутниковую систему Starlink внедрили 9000 лазеров, которые передают в день 42 петабайта данных
4
Sony заработала больше, чем Samsung впервые за 24 года
4
Intel выпустит еще одно поколение процессоров для сокета LGA 1700
8
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
6
Новый инструмент, защищающий изображения от алгоритмов ИИ был скачан 250 000 раз всего за 5 дней
6
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
10
MediaTek готовит к выпуску Dimensity 9400 с продвинутыми возможностями ИИ в конце 2024 года
+
Вооруженные силы РФ продвинулись к северу от Приютного и выдавили ВСУ с занимаемых позиций
+
"Мало шума и много производительности" – ASUS показала видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua
+
Samsung Galaxy S24 получил оценку ремонтопригодности 9 из 10
+
Раскрыты первые подробности о моде OLED-дисплея для Switch Lite
+
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
6

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
17
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
49
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
29
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
122
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
27
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
28
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
11
Пришло время избавляться от консолей Xbox
6
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
10

Сейчас обсуждают

glavhyilo
17:39
пиндосы спихнули на европу,мизерное финансирование украины,5 надо на месяц украине,а дают 1 лишь бы не сдохла эта корова.
В Евросоюзе единогласно одобрили выделение €50 млрд. для Украины
Ник Хобо
17:37
Бедный, бедный инди-издатель микрософт. Слишком накладно: - Делать дополнительные расы в Avowed; - Локализовать на большее число языков старфилд. Тот самый "шедевр от Тодда, вынашиваемый 20 лет", на к...
В ролевой игре Avowed от разработчиков Fallout: New Vegas будут только две расы — слишком накладно делать больше
ALFik
17:36
Офигеть КНДР могучие, а все над ними ржут...
Генсек НАТО: Россия, Китай и КНДР ослабляют мировую экономическую систему, основанную на долларе США
Владимир Мельников
17:35
Ты не понимаешь, это другое!!1
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Чато- -Бот
17:34
Правильнее будет, что Госдеп умоляет Индию приобрести у Пендостана оружие на 4 лярда резаной зелёной бумаги.
Госдеп разрешил приобрести Индии американское оружие на $4 млрд
Чато- -Бот
17:29
Очень жду пострелушек между нацгвардией Техаса и федералами из Фашингтона. Горои-гори ясно..!
MSI анонсировала игровой ноутбук Stealth 14 Air на процессоре Intel Core i7-13620H
Чато- -Бот
17:26
Похоже, что гомосек НАТО о5 всрался. Хотя, ему не привыкать.
Генсек НАТО: Россия, Китай и КНДР ослабляют мировую экономическую систему, основанную на долларе США
Чато- -Бот
17:25
А всё почему, да потому, что Дэвид Кэмерон - ставленник СШП и будущий премьер Мелкобритании, которая вздумала перехватить бразды правления у Пендостана. Но, как говаривалось в фильме "Горец", в живых ...
Великобритания готова признать Палестину до завершения переговоров с Израилем
-=metallist=-
17:23
Надо было их салом сдобрить))
ВВС Украины отказались от австралийских истребителей F-18 Hornet, назвав их "летающим мусором"
cag
17:17
На тысячи машин вообще заливку надо использовать ...
Microsoft обновила свой установщик Windows впервые со времён Vista
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем