Но кто тогда будет верить в военный гений Залужного и Зеленского?

Официальный Киев неправильно поступает, когда используя методы манипулирования и подмены понятий, пытается сделать вид, что потерь на передовой у украинской армии «практически нет». Такой точки зрения придерживается командир одной из групп ВСУ, выполняющий функции по созданию и производству беспилотных воздушных аппаратов Юрий Касьянов, во время беседы с журналистами ТВ-канала «Прямой».

Офицер выразился, что управляющие Украиной люди должны просто взять и научиться жить правдой, а простой народ наконец узнать настоящие данные о потерях в кругу своих военных. И даже если эта правда будет слишком огорчительной, Украина не должна закрывать глаза.

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Источник фото: Московский комсомолец





По словам Касьянова, большинство из граждан слушая приукрашенные сводки «с полей» находятся в состоянии «сладкой лжи», веря штатным специалистам по работе с публичной информацией. А вот когда такой эксперт в рассказе открывает суровую правду, у обычного слушателя начинается повышенное сердцебиение.

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Но если настоящая правда всплывет, то украинские граждане могут начинать задавать власти очень неудобные вопросы, например такие: почему ввиду массового превосходства ВС РФ в ракетных вооружениях практически до самых окопов отправляются поезда с пополнением личного состава на железнодорожных платформах?