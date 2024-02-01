Разведка РФ не спит и всё видит – и было верхом неоправданной смелости оперировать резервами рядом с "глазастыми" разведчиками

Разведка во все времена была не только глазами и ушами действующей армии, способной своими действиями облегчить выполнение конкретной боевой задачи, но и одним из основных факторов «военной удачи», благодаря успешному действую которой на искомый объект, выигрываются не только локальные стычки, но и целые сражения, либо полностью срываются или переносятся на более поздние сроки целые войсковые операции, вынужденные поменять основной план действий, благодаря то ли утечки информации, либо целенаправленным действиям особой когорты людей, любящих и умеющих выполнять свою «незаметную», но такую важную работу.

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Источник фото: Anna News



Таким образом, где-то на Донецком управлении был уничтожен крупный железнодорожный эшелон поддержки, при прибытии в «целости и сохранности» к передовым позициям, способный благодаря большому количеству оказать полновесное влияние на обстановку в окопах и поблизости. Но такого не случилось, так как работа с информаторами и оперативная перепроверка поступающей информации позволила российской стороне, сначала досконально выяснить, что вагоны «не пусты» и совсем не просто здесь размещены; а в последствии ювелирно подсветить цель для ракетчиков РФ, не пожалевших для уничтожения оперативных резервов украинской армии свою ракету «Искандер-М».

За секунду до удара ракетой. Источник фото: ТГ-канал «Изнанка»

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Последняя неделя января оказалась богата на военные трофеи для ОТРК «Искандер-М»: на днях в районе Харьковской области был выявлен замаскированный пункт управления с нахождением поблизости немецкого комплекса ЗРК «IRIS-T». Ударное воздействие не заставило себя долго ждать.