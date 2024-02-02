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Madarator
Прилет российского "Ланцета" в украинский танк Т-72М1 вызвал мгновенную детонацию БК
Потому что противодронный козырек это не прихоть, а насущная необходимость

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   В своей самой свежей публикации для иностранной прессы в лице известного CNN, украинский военачальник Валерий Залужный подтвердил острый дефицит в ВСУ боеприпасов для артиллерийских орудий и заявил, что с этого момента на Украине начнется переход к доминированию на передовой перед российской армией посредством беспилотных ударных средств. Причем, украинского генерала трудно обвинить в ангажированности или поверхностном мышлении, так как ВС РФ не страдают от недостатка снарядов, в том числе и самых «ходовых» тяжелых 155-мм, и наличие в арсенале многочисленных ударных БПЛА, только увеличивает огневое могущество рядом с украинской стороной, вынужденной теперь прятаться в окопах и блиндажах даже самой глубокой ночью из-за эффективной работы дронов, оснащенных тепловизорами. И действительно, в этом легко убедиться, когда недоступная для ствольной артиллерии повышенная точность на удалении в нескольких десятках километров позволяет с хирургическим постоянством «оперировать» украинскую бронетехнику без шанса на вторую попытку. 

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Источник фото: Газета.ру

   Так, прилет беспилотного камикадзе «Ланцет» по самой слабой зоне бронирования рядом с расположенным по ту сторону боекомплектом вызвал мгновенный взрыв снарядов украинского танка Т-72М1.

ТГ-канал "Военный Осведомитель"

    Соответствующие кадры были сделаны в Херсонской области рядом с поселением Токаревка. Вероятно, использование противодронного козырька могло бы увеличить шансы на положительный исход для украинского экипажа. Но, по неизвестным причинам этого сделано не было и танк был безвозвратно уничтожен посредством вторичной детонации.

ТГ-канал "Военный Осведомитель"

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   По утверждению бывшего командира военного спецназа ВСУ Сергея Кривоноса, на украинские передовые позиции только за одни сутки прилетают сотни ударных БПЛА, в том числе и «Ланцеты».

#ланцет #т-72м1 #ланцет против танка #детонация боекомплекта танка #ланцет уничтожил танк
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