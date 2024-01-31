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"Мало шума и много производительности" – ASUS показала видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua
Большая Заявка на успех есть – но выстрелит ли коллаборация двух именитых производителей железа?

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   Ничто не впечатляет энтузиаста продвинутого компьютерного железа, как сотрудничество двух именитых, уважающих себя производителей. Таковыми стали ASUS и Noctua, в рамках совместного творчества оснастившие референтную GeForce RTX 4080 мощной системой охлаждения, которые работая в тандеме, увеличили производительность графического чипа, с одновременным снижением общего шума, производимого мощной системой. Так на свет явилась GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition.

   К слову, это не первый совместный проект известных фирм. В рамках прошлого поколения видеоадаптеров были выпущены ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition и её старшая коллега RTX 3080 Noctua OC.

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Источник фото: 3Dnews


   В актуальной версии подопытным оказался чип ASUS GeForce RTX 4080 Super TUF, получивший в комплекте BIOS двойной системы, где пользователь волен выбирать что ему надо: безмолвную тишину или огненную производительность. В первом случае видеокамень выбирает частоту в 2610 МГц, что как никак выше на целых 90 МГц частоты работы стандартного графического процессора. Если потребитель хочет «чего-то большего», то для процессора не проблема разогнаться до показателей 2640 МГц.

   Разумеется, только лишь усилиями пары 120-мм вентиляторов Noctua такую яростную мощь не охладить. Весомый вклад в охлаждение вносит радиатор с испарителем с классическими тепловыми трубками. И как дань моде на экономию электроэнергии, если пики нагрузки крайне малы, лопасти вентиляторов полностью прекращают свое стремительное вращение.


Источник фото: Asus


   Но всё равно за производительность компьютерным энтузиастам приходится расплачиваться «массивностью» видеоускорителя. Где это видано, чтобы система охлаждения, пускай даже не базового уровня, занимала целых четыре слота? Разумеется это мелкая часть неудобств для жаждущих хорошего FPS в последних AAA-играх. Ведь за мощь под капотом платить приходится всегда. В качестве дополнительного питания для «обжорки» рекомендован один 12+4-контактный коннектор.

   Купить новую карточку можно уже завтра, как раз именно 1 февраля NVIDIA разрешит публикацию тестов от независимых авторов.

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   Предварительная оценочная стоимость новинки будет равняться 1650$.

#asus #noctua #geforce rtx 4080 #geforce rtx 4080 super noctua oc edition
Источник: asus.com
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