Главные высоты в производстве гигантского транспортника обещано взять в самое ближайшее время

Реорганизация производства тяжелых транспортных самолётов семейства Ил-76 позволит достичь знаковых количественных вех в создании и выпуске модернизированного реактивного средства. Об амбициозных планах рассказали в ОАК, где подтвердили, что фабрика «Авиастар» проходит процедуру модернизации своих производственных линий. Выпускающие цеха расположенного в Ульяновске предприятия, в самой ближайшей исторической перспективе достигнут уровня поточной линии, что является качественным шагом вперед.

После внедрения всех мер, гигантские самолёты будут собираться как обычные легкомоторные планеры в режиме конвейера. Известно, что со сборочной линии будут сходить Ил-76МД-90А с соответствующим пакетом глубокой модернизации, затрагивающим авионику и внутреннее оборудование.

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Источник фото: Russia Today





Процесс переоборудования сборочных цехов, как рассказали в пресс-релизе ОАК, не был простым и быстрым. Но современный подход и грамотное планирование на начальных этапах позволили переосмыслить общую концепцию. Теперь всё ненужное оборудование переместили в другие производственные помещения, оставив лишь пункты сборки от начального этапа к конечному, что кратно должно позволить увеличить выпуск готовых изделий. На сейчас известно о кардинальной перепланировке цехов сборки хвостовых частей самолётов и центральной части. Следующими будут иные модули транспортника, рассказали в госкорпорации.









Цех "Авиастар". Источник фото: bmpd.livejournal.com





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Финал всего грандиозного действа будет подведен к логичной черте в конце февраля. Сколько новых самолётов сможет выпустить новое решение, не разглашается по понятным причинам.