Приспособляемость ВС России к новым обстоятельствам вызывает уважение в сердцах иностранных журналистов

Российская артиллерия как продолжала доминировать на передовой, так и продолжает это делать, даже спустя 24 месяца после начала СВО. Как это исправить, не знают ни в командовании НАТО в Европе, ни за океаном в Пентагоне. Тем более неспособны с этим справиться в украинском Генштабе, вынужденные смириться с доминирующей ролью артиллеристов ВС России. Есть лишь гипотетические варианты, как прервать уровень контроля над ситуацией со стороны ВС РФ, но для этого надо намного больше боеприпасов, которых неоткуда взять. О неспособности западных военных помощь украинской армии с дефицитом снарядов и проблемах решения такого подхода, рассказали в Business Insider.





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Источник фото: Известия





Артиллеристы с российским флагом «ни в чем себе не отказывают» и продолжают обстреливать украинские позиции как ни в чём не бывало, имея за спиной до 10000 выстрелов в день. А Украина может лишь «огрызнуться» лишь атакой 2000 снарядов за сутки, что практически всё меняет на поле боя.

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Конечно, в распоряжении ВСУ есть такие образцы иностранного высокоточного оружия, как «умные снаряды» Excalibur или ракетные установки HIMARS, но оба этих высокотехнологичных образца уже не вызывают трепета в сердцах российских солдат, уверенных в своих усовершенствованных с опытом участия в СВО установках ЗРК. Кроме того зная о максимальном расстоянии, на котором такие системы показывают максимальные результаты, россияне просто отвели вглубь территории свои самые важные объекты. Плюсом идёт появление рядом с ЛБС куда более совершенных систем РЭБ, превращающих передовые вооружения, ориентирующиеся на спутниковую навигацию, в кучу дезориентированных снарядов.