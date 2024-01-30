Следующим шагом будет победа над бессонницей и параличом

Илон Маск рассказал о первом испытуемом, который прошел процедуру по вживлению в человеческий мозг разработанного специального для этого импланта с названием Neuralink. В настоящий момент состояния добровольца оценивается как хорошее, о чем известный бизнесмен рассказал на личной странице в собственной соцсети X.

По словам Маска, пациент идет на поправку, хотя сложнейшая медицинская и инженерная операция прошла только вчера. Согласно информации РИА Новости, Маск сделал особый акцент на том, что человек, прошедший через сложнейшие медицинские манипуляции хирургов, уже очень скоро покажет многообещающие результаты.

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Источник фото: google.com





Так же Маск раскрыл некоторые возможности нового гаджета, позволившего обычным людям без былой возможности контролировать свои конечности, вернуть утраченный навык. По задумке новое оборудование с названием «Телепатия» будет воздействовать на смартфон или компьютер посредством беспроводного выполнения команд, словно вы физически нажимаете на сенсорный экран или физические кнопки.

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Известно, что в мае 2023 года американский регулятор одобрил проведение клинических операций на людях нового высокотехнологичного продукта на людях с хирургическим вмешательством в человеческий организм, на что вдохновленный Маск ответил, что скоро окончательно «падут» бессонница и паралич, а так же возможность использовать «сверхчеловеческое зрение».