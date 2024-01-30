Мостоукладчики нужны для прорыва обороны, а не для нахождения в ней. зачем они нужны ВСУ сейчас?

5-я танковая бригада ВСУ, получившая в недавнем времени статус «элитной» после поступления на свое вооружение ряда западных танков, таких как германский Leopard, британский Challenger, а в конце минувшей осени и американский Abrams. Теперь к вышеперечисленным тяжелобронированным машинам добавился не менее тяжелый мостоукладчик М60 AVLB, основанный на шасси М60А2, в бытность свою на американской службе, выступавших в роли носителей 152-мм установок, способных к обстрелу противника кроме классических артиллерийских боеприпасов, управляемыми снарядами MGM-51 Shillelagh, аналогичными российскому высокоточному «Краснополю». Но иные времена, где обычный снаряд способен без всякой «высокоточности и управляемости» поразить танк оппонента с расстояния в 5000 метров, сделали такие махины ненужными и сразу устаревшими. Но практичный Пентагон решил «не выкидывать» весь проект на свалку истории, оставив от тяжелой бронемашины её основу – шасси M60, после чего американские инженеры превратили его в бронированный мостоукладчик, демонтировав орудийную башню, а вместо неё установив обыкновенный гидравлический мостово-пусковой механизм.





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Источник фото: Телеграм





Что интересно, общая выдерживаемая масса мостоукладчика может варьироваться. И зависит это непосредственно от плотности и вязкости грунта, на котором находится бронемашина. Чем более прочное земляное основание, тем массивнее техника способна переправиться через временную конструкцию. Так версии танка Abrams в своей последней ревизии SEPv3, могут без опаски заехать на импровизированный помост и продвинуться дальше. А ведь такой танк воистину тот самый тяжеловес, где его масса составляет невероятные 72 тонны, сравните с российским Т-90М «Прорыв», который в максимальной комплекции весит около 48 тонн.





Источник фото: Украинские соцсети







Известна и другая важная техническая информация. Для наведения мостового перехода средне подготовленному экипажу потребуется от 120 секунд до 5 минут. И около 10 минут, чтобы убрать гидравлическую конструкцию в сложенное положение.

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Сам мостоукладчик применяется для создания переправ через водные объекты, овраги, траншеи, крупные лужи или для создания стабильно плотной поверхности для пересечения участков талой земли весной или теплой зимой.